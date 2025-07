Celine Rieder verpasst WM-Medaille um Sekunden: Drama in Singapur

Die Vize-Europameisterin über 1500 m Freistil schwimmt im zweiten Freiwasserrennen der Frauen in Singapur in die Weltspitze.

Celine Rieder hat bei der Schwimm-WM in Singapur nur knapp eine Medaille verpasst. Die Vize-Europameisterin über 1500 m Freistil schlug im Freiwasserrennen über fünf Kilometer als Fünfte an, zu Bronze fehlten der 24-Jährigen aus Neckarsulm lediglich 5,2 Sekunden.

Australische Dominanz im warmen Wasser

Gold schnappte sich nach ihrem Sieg über die doppelte Distanz erneut die australische Olympiazweite Moesha Johnson, die mit Rieder in Magdeburg trainiert. Silber ging bei 30,2 Grad Wassertemperatur am Palawan Beach wieder an die Italienerin Ginevra Taddeucci vor der Japanerin Ichika Kajimoto.

Gesundheitliche Rückschläge und starke Leistungen

Deutsche Hoffnungsträgerinnen im Fokus: Spiwoks und Boy kämpfen weiter

Johnson hatte am Mittwoch über die olympische Distanz von zehn Kilometern den ersten WM-Titel der Frauen in Singapur ebenfalls vor Tadeucci gewonnen. Spiwoks erreichte ihr bestes WM-Ergebnis, die zweimalige Teamweltmeisterin Lea Boy stieg vor der letzten der sechs Runden aus. Die Würzburgerin geht am Samstag (2.00 Uhr MESZ) beim neuen Knock-out-Sprint wieder an den Start - zusammen mit Isabel Gose, die nach Olympia-Bronze und Kurzbahn-Gold über 1500 m Freistil im vergangenen Jahr ihr Debüt in Freiwasser gibt.