Schwimm-WM: Salchow attackiert Start russischer Athleten | SPORT1

In Singapur gehen wieder zahlreiche russische und belarussische Athleten an den Start - Josha Salchow übt Kritik.

In Singapur gehen wieder zahlreiche russische und belarussische Athleten an den Start - Josha Salchow übt Kritik.

Der deutsche WM-Teilnehmer Josha Salchow sieht die Teilnahme russischer Athleten bei den Schwimm -Titelkämpfen in Singapur kritisch. „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine existiert und ist noch nicht vorbei“, sagte der 26-Jährige im SPORT1 -Interview .

Russische und belarussische Athleten bei der Schwimm-WM

Bei den Weltmeisterschaften in Singapur, wo am Wochenende die Beckenwettbewerbe beginnen, treten derzeit wieder zahlreiche russische und belarussische Athletinnen und Athleten unter neutraler Flagge an.