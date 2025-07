Magen-Darm-Infekt stoppt US-Stars: Huske verpasst WM in Singapur

Huske, die eigentlich am Sonntagmorgen (Ortszeit) neben Titelverteidigerin Angelina Köhler in den Vorläufen über die 100 m Schmetterling an den Start hätte gehen sollen, ließ ihr Auftaktrennen ebenso aus wie Claire Weinstein, Konkurrentin von Isabel Gose über die 400 m Freistil.

Team von Magen-Darm-Virus getroffen – Startverzicht in den Vorläufen

„Unser Team litt an einer akuten Gastroenteritis“, sagte Nikki Warner der Nachrichtenagentur AFP. Der Team-Offizielle erklärte jedoch, dass sich niemand aus dem Wettbewerb zurückgezogen habe. Huske und Weinstein seien in ihren Vorläufen nicht angetreten, „damit sie sich auf ihre anderen Wettkämpfe konzentrieren können“.

Ledecky trotzt Turbulenzen – Schnellste über 400 m Freistil

Das US-Team war nach einem Trainingslager in Thailand in Singapur eingetroffen. Unklar ist, wie viele Mitglieder von den Magen-Darm-Problemen betroffen waren. Während Huske und Weinstein nicht an den Start gingen, schwamm Rekordolympiasiegerin Katie Ledecky über die 400 m Freistil am Morgen mit einer Zeit von 4:01,04 Minuten als Schnellste in das Finale über 400 m Freistil am Abend (Ortszeit).