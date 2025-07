Schwimm-WM in Singapur: Märtens jagt Gold – Almsick fiebert

Die frühere Weltklasse-Schwimmerin drückt dem deutschen Team die Daumen für die Titelkämpfe in Singapur.

Olympiasieger Lukas Märtens und Co. kämpfen bei den Weltmeisterschaften in Fernost um die Medaillen - und Franziska van Almsick fiebert aus der Ferne mit. "Ich stelle mich auf Singapur-Zeit ein und drücke allen bei der WM die Daumen", sagte die frühere Weltklasse-Schwimmerin dem SID.

Van Almsick setzt große Hoffnungen in Märtens

Vor allem Weltrekordler Märtens, dem der WM-Titel nach Olympia- und EM-Gold noch fehlt, traut van Almsick einiges zu. "Lukas ist derzeit sehr gut drauf. Er kann gestärkt in seine Wettkämpfe gehen", sagte die 47-Jährige, die sich selbst 1994 über die 200 m Freistil und 1998 mit der Staffel zur Weltmeisterin gekrönt hatte. Märtens, der in Singapur ab Sonntag insgesamt fünf Starts plant, habe sich "ein ganz schön fettes Programm auferlegt", sagte van Almsick: "Aber ich freue mich total darauf und bin wahnsinnig gespannt, was er dort zeigen wird."