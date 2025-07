Schwimm-WM: Zwölfjähriger winkt historischer Coup

Yu Zidi hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur die Chance auf einen historischen Erfolg. Die erst zwölf Jahre alte Chinesin zog am Sonntag über 200 m Lagen als Siebte der Halbfinals in 2:10,22 Minuten in den Endlauf am Montag (14.19 Uhr MESZ) ein.