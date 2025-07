Wellbrock: Neustart mit Spaß – bereit für WM-Erfolg in Singapur!

Nach der Enttäuschung von Paris will der Tokio-Olympiasieger in Singapur angreifen. Florian Wellbrock spricht über mentale Tiefpunkte und neue Motivation.

Der deutsche Schwimmer Florian Wellbrock hat nach der Enttäuschung bei den Olympischen Sommerspielen nach eigener Aussage die Freude am Sport wiedergefunden. „Ich stehe wieder mit Spaß auf dem Startblock – das hat mir in der Vergangenheit gefehlt“, sagte der Tokio-Olympiasieger vor der Weltmeisterschaft in Singapur in der Welt am Sonntag.