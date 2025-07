Vom Olympia-Fiasko zum Gold-Rausch: Wie hat er das gemacht?

Florian Wellbrock ist bei der Schwimm-WM in Singapur eine beeindruckende Auferstehung nach dem Olympia-Fiasko in Paris gelungen. Im SPORT1-Interview erklärt er wie.

Wellbrock: Da ich auf diesem Gebiet eigentlich vorher sehr unprofessionell unterwegs war, prasselt da momentan relativ viel auf mich ein. Wir sind auch immer noch relativ am Anfang mit der ganzen Arbeit. Wir versuchen jetzt erstmal so eine Art Werkzeugkasten für mich zusammenzustellen, wo ich dann auf verschiedene Tools zugreifen kann, die mir in bestimmten Situationen einfach gut tun.

Wellbrock: „Ich weiß wieder, wofür ich schwimme“

„Zu dem Zeitpunkt ist alles perfekt gelaufen“

Wellbrock: Die größte Herausforderung ist eigentlich, diese ganzen Umweltfaktoren, die wir im Freiwasser haben, so ein bisschen abzuschütteln. Also das warme Wasser, die Wellen, die Strömungen, die wir hatten. Jetzt muss ich mich wieder auf diese Labor-Bedingungen im Pool einstellen, wo es immer gleich ist. Jetzt wieder den richtigen Rhythmus zu finden, das ist momentan die größte Herausforderung.

„Sie sind wie eine Ersatzfamilie für mich“

Wellbrock: Bernd ist immer an meiner Seite und immer dabei. Er fängt unheimlich viel auf, auch abseits vom Beckenrand, er ist immer die Bezugsperson Nummer eins. Ansonsten hier vor Ort natürlich das Team, gerade die Magdeburger. Ich verbringe so viel Zeit mit ihnen im ganzen Jahr. Sie sind schon wie eine Ersatzfamilie für mich und deswegen könnte ich ohne sie nicht hier sein.

Wellbrock: Also für mich würde es allerhöchstens in Frage kommen, mal so einen Monat oder vielleicht zwei Monate woanders reinzuschnuppern und sich ein bisschen neues Wissen anzueignen und zu gucken, wie es die anderen so machen. Aber dauerhaft den Stützpunkt zu wechseln, würde für mich nicht in Frage kommen. Dafür fühle ich mich zu Hause in Magdeburg einfach zu wohl.