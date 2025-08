Schwimm-WM heute live im TV, Stream und Ticker - Goldener Abschluss dank Wellbrock?

Am letzten Tag der Schwimm-WM winkt Deutschland noch einmal Gold. Im Fokus steht einmal mehr Florian Wellbrock.

Am letzten Tag der Schwimm-WM winkt Deutschland noch einmal Gold. Im Fokus steht einmal mehr Florian Wellbrock.

Vor zweieinhalb Wochen eröffnete Florian Wellbrock den Goldrausch, am Sonntag will er ihn mit dem siebten WM-Titel für die deutschen Schwimmer auch beenden. Er gewann seinen Vorlauf souverän in 14:44,81 Minuten und verbuchte auch insgesamt die beste Zeit