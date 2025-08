Schwimm-WM heute live im TV, Stream und Ticker - Gose-Überraschung im WM-Finale?

Im Endlauf am Samstag über 800 Meter Freistil (14.21 Uhr MESZ) hat Gose die Chance, ihre insgesamt fünfte WM-Medaille in zwei Jahren mitzunehmen. 2024 in Doha gewann sie über 800 m Silber, da fehlten allerdings die Stars Katie Ledecky (USA) und Summer McIntosh (Kanada).