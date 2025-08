Schwimm-WM: Köhler stürmt ins 50m-Fly-Finale – Seidel glänzt

Angelina Köhler ist bei der Schwimm-WM in Singapur in das Finale über 50 m Schmetterling eingezogen. Vier Tage nach ihrem sechsten Platz als Titelverteidigerin über die doppelte Distanz zog die Berlinerin in 25,62 Sekunden als Achte in den Endlauf am Samstag (13.02 Uhr MESZ) ein.