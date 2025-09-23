Para-WM: Bronze für Gina Böttcher – Deutschlands 6. Medaille

Gina Böttcher hat bei den Para-Weltmeisterschaften in Singapur für die sechste deutsche Medaille gesorgt.
Deutsches Edelmetall bei Para-WM
Die 24-Jährige schwamm in der Startklasse SM4 über 150 m Lagen auf Rang drei und sicherte sich in 2:59,26 Minuten dank eines starken Schlussspurts noch Bronze. Für die Potsdamerin ist es die dritte WM-Medaille ihrer Karriere, zudem holte sie im Vorjahr bei den Paralympics in Paris Silber über 50 m Rücken.
Damit steht das deutsche Team in Singapur bei sechs Medaillen, vier davon in Gold. Für weitere Podestplätze fehlte den Starterinnen und Startern des Deutschen Behindertensportverbandes am Dienstag nur ein Hauch.
Knapp am Podium vorbei: Schott, Braunschweig und Schwarz auf Rang vier
Verena Schott wurde acht Monate nach Geburt ihres dritten Kindes Vierte über 200 m Lagen in der Klasse SM6, lediglich eine Sekunde fehlte zu Edelmetall. Auch Malte Braunschweig über 100 m Schmetterling der Startklasse S9 sowie Maike Naomi Schwarz über 50 m Freistil der Sehbehinderten holten jeweils vierte Plätze.