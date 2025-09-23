Para-WM: Bronze für Gina Böttcher – Deutschlands 6. Medaille

SID 23.09.2025 • 13:58 Uhr Das deutsche Team liefert auch am dritten Tag Topleistungen. Es reicht dennoch denkbar knapp nur einmal fürs Podest.

Gina Böttcher hat bei den Para-Weltmeisterschaften in Singapur für die sechste deutsche Medaille gesorgt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die 24-Jährige schwamm in der Startklasse SM4 über 150 m Lagen auf Rang drei und sicherte sich in 2:59,26 Minuten dank eines starken Schlussspurts noch Bronze. Für die Potsdamerin ist es die dritte WM-Medaille ihrer Karriere, zudem holte sie im Vorjahr bei den Paralympics in Paris Silber über 50 m Rücken.

Damit steht das deutsche Team in Singapur bei sechs Medaillen, vier davon in Gold. Für weitere Podestplätze fehlte den Starterinnen und Startern des Deutschen Behindertensportverbandes am Dienstag nur ein Hauch.

Knapp am Podium vorbei: Schott, Braunschweig und Schwarz auf Rang vier