Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL-EM
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Schwimmen>

Para-WM: Bronze für Gina Böttcher – Deutschlands 6. Medaille

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Deutsches Edelmetall bei Para-WM

Das deutsche Team liefert auch am dritten Tag Topleistungen. Es reicht dennoch denkbar knapp nur einmal fürs Podest.
Gina Böttcher schwamm auf Rang drei
Gina Böttcher schwamm auf Rang drei
© IMAGO/Ralf Kuckuck Photography/SID/Ralf Kuckuck
SID
Das deutsche Team liefert auch am dritten Tag Topleistungen. Es reicht dennoch denkbar knapp nur einmal fürs Podest.

Gina Böttcher hat bei den Para-Weltmeisterschaften in Singapur für die sechste deutsche Medaille gesorgt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die 24-Jährige schwamm in der Startklasse SM4 über 150 m Lagen auf Rang drei und sicherte sich in 2:59,26 Minuten dank eines starken Schlussspurts noch Bronze. Für die Potsdamerin ist es die dritte WM-Medaille ihrer Karriere, zudem holte sie im Vorjahr bei den Paralympics in Paris Silber über 50 m Rücken.

Damit steht das deutsche Team in Singapur bei sechs Medaillen, vier davon in Gold. Für weitere Podestplätze fehlte den Starterinnen und Startern des Deutschen Behindertensportverbandes am Dienstag nur ein Hauch.

Knapp am Podium vorbei: Schott, Braunschweig und Schwarz auf Rang vier

Verena Schott wurde acht Monate nach Geburt ihres dritten Kindes Vierte über 200 m Lagen in der Klasse SM6, lediglich eine Sekunde fehlte zu Edelmetall. Auch Malte Braunschweig über 100 m Schmetterling der Startklasse S9 sowie Maike Naomi Schwarz über 50 m Freistil der Sehbehinderten holten jeweils vierte Plätze.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite