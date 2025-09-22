Newsticker
Schwimmen>

Lets Dance-Star Engel schwimmt Weltrekord zu WM-Gold

Engel holt vierten WM-Titel

Nach seiner Teilnahme bei der TV-Show Let's Dance schwimmt Taliso Engel zu seinem nächsten WM-Titel. Auch zwei andere deutsche Starter triumphieren.
Nach seiner Teilnahme bei der TV-Show Let's Dance schwimmt Taliso Engel zu seinem nächsten WM-Titel. Auch zwei andere deutsche Starter triumphieren.

Vom Tanzparkett zu Gold: Paralympicssieger Taliso Engel ist vier Monate nach seinem vielbeachteten Auftritt in der TV-Show Let’s Dance in Weltrekordzeit zu seinem nächsten WM-Titel geschwommen. Der 23 Jahre alte Nürnberger war bei den Titelkämpfen in Singapur auf seiner Paradestrecke 100 m Brust im Finale der Startklasse SB13 in 1:01,69 Minuten nicht zu schlagen, seine eigene Bestzeit verbesserte der sehbehinderte Engel um 15 Hundertstel.

Topf krönt sich souverän zum Weltmeister

Josia Topf sicherte sich nach dem Triumph von Paris souverän seinen ersten Weltmeistertitel. Der Erlanger schlug über 150 m Lagen in der Klasse SM3 in 2:55,06 Minuten an und damit über neun Sekunden früher als Silbermedaillengewinner Ahmed Kelly aus Australien. „Ich bin sehr glücklich, dass ich nun Weltmeister bin“, sagte der 22-Jährige: „Das habe ich nicht kommen sehen.“

Scholz setzt Goldserie fort – Maack glänzt mit Bronze

Acht Minuten nach Topf schwamm Tanja Scholz zu ihrer nächsten Goldmedaille: Am Vortag war die 41 Jahre alte Paralympicssiegerin in der Klasse SB2 über 50 m Brust in Weltrekordzeit erfolgreich, nun legte sie in ihrer Lieblingsdisziplin über 150 m Lagen mit zehn Sekunden Vorsprung nach und feierte den nun schon achten WM-Titel ihrer Karriere. Mira Jeanne Maack holte in der Klasse S8 über 100 m Rücken wie in Paris Bronze.

Engel triumphiert erneut – WM-Gold trotz Tanzpause

Engel hatte bereits im Vorlauf eine WM-Bestzeit aufgestellt, diese unterbot der Para Sportler des Jahres wenige Stunden später wieder - trotz mehrmonatiger Trainingspause wegen seiner Teilnahme bei Let’s Dance. Über 100 m Brust bleibt der Franke auch bei seiner vierten WM-Teilnahme unbesiegt, auch bei den zwei Paralympics-Start gewann Engel stets. Es ist sein insgesamt vierter Weltmeistertitel.

