Para-Schwimmen: Scholz holt sich WM-Titel

SID 21.09.2025 • 14:12 Uhr Paralympicssiegerin Tanja Scholz triumphiert zum Auftakt der Schwimm-WM.

Paralympicssiegerin Tanja Scholz hat zum Auftakt der Schwimm-WM in Singapur gleich die erste Goldmedaille für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) geholt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die 41-Jährige siegte in der Startklasse SB2 über die nicht-paralympische Strecke 50 m Brust in Weltrekordzeit (1:00,95 Minuten).