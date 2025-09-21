Newsticker
Schwimmen

Para-Schwimmen: Scholz holt sich WM-Titel

Scholz mit Weltrekord zum WM-Titel

Tanja Scholz holte WM-Gold
Tanja Scholz holte WM-Gold
© IMAGO/SID/Ralf Kuckuck
SID
Paralympicssiegerin Tanja Scholz triumphiert zum Auftakt der Schwimm-WM.

Paralympicssiegerin Tanja Scholz hat zum Auftakt der Schwimm-WM in Singapur gleich die erste Goldmedaille für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) geholt.

Die 41-Jährige siegte in der Startklasse SB2 über die nicht-paralympische Strecke 50 m Brust in Weltrekordzeit (1:00,95 Minuten).

Für die inkomplett querschnittsgelähmte Athletin vom PSV Union Neumünster war es der siebte WM-Titel ihrer Karriere. Bei den Paralympics 2024 in Paris hatte sich Scholz Gold über die 150 m Lagen geholt.

