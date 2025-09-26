Rekord! Josia Topf fehlt nur 11 Sek zu WM-Bronze in Singapur

SID 26.09.2025 • 13:49 Uhr Das deutsche Team geht am sechsten Wettkampftag erstmals leer aus. Dennoch gibt es eine nationale Bestmarke.

Doppelweltmeister Josia Topf hat bei der Schwimm-WM in Singapur eine weitere Medaille erwartungsgemäß verpasst. Der Sieger über 150 m Lagen und 50 m Freistil kam auf seiner Nebenstrecke 200 m Freistil auf Rang fünf, mit einer deutschen Rekordzeit von 3:37,11 Minuten fehlten in der Startklasse S3 letztlich elf Sekunden zu Bronze. Neben den beiden Gold-Medaillen hatte der 22-Jährige auch noch Silber über 50 m Rücken geholt, insgesamt steht er bei fünf WM-Medaillen.

Erstmals ohne Medaille, dennoch fünfmal Gold für das DBS-Team