Schwimm-Sensation: Elendt komplettiert deutsche Brust-Rekorde

SID 10.10.2025 • 19:15 Uhr Sechs von sechs: Anna Elendt von Singapur hat nun alle deutschen Bestmarken beisammen.

Weltmeisterin Anna Elendt hat sich bei ihrem ersten Auftritt nach ihrem Triumph von Singapur auch den letzten deutschen Rekord im Brustschwimmen gesichert.

Beim Kurzbahn-Weltcup in Carmel (Kalifornien/USA) unterbot die 24-Jährige über 200 m in 2:20,22 Minuten die bisherige Bestmarke von Caroline Ruhnau (2009) um 19 Hundertstelsekunden.

Von nationaler Dominanz zum WM-Gold

Elendt hält damit alle sechs nationalen Rekorde auf der 25- und der 50-m-Bahn (jeweils 50, 100 und 200 m). Auf der Langbahn war sie im Juli sensationell Weltmeisterin über die 100 m geworden - mit deutschem Rekord von 1:05,19 Minuten.