DSV beschließt härtere Regeln gegen Missbrauch im Schwimmsport

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) will weiter gegen Gewalt und Machtmissbrauch vorgehen und hat dafür die Weichen gestellt. Auf der Mitgliederversammlung wurde am Samstag in Saarbrücken ohne Gegenstimmen der Weg zur weiteren Umsetzung des "Rechts auf sicheren Schwimmsport" freigegeben, wie der Verband mitteilte.

DSV will Recht auf sicheren Schwimmsport verankern

"In den nächsten Monaten arbeiten DSV und die Landesschwimmverbände gemeinsam an der Verankerung des Rechts auf sicheren Schwimmsport in den wichtigen Regelwerken des Verbandsrechts", sagte DSV-Präsident David Profit: "Wir legen gemeinsam den Schwerpunkt auf Prävention, ergänzt um klare Regelungen für Intervention und Aufarbeitung."

