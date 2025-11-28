Florian Wellbrock jagt neues Gold: Start bei Kurzbahn-EM

SID 28.11.2025 • 13:57 Uhr Der Magdeburger dominierte im Sommer die Freiwasser-Wettbewerbe bei der WM - nun greift er im Becken an.

Nach seinem sensationellen Vierfach-Triumph bei der WM fiebert Florian Wellbrock dem nächsten Highlight entgegen. Er habe sich „relativ kurzfristig“ für einen Start bei der Kurzbahn-EM im polnischen Lublin (2. bis 7. Dezember) entschieden, erklärte der deutsche Schwimmstar auf der Homepage des DSV: „Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren hält diese Saison ja sonst nicht viele internationale Höhepunkte parat.“

Höhenform trifft Kurzbahn: Wellbrock jagt Bestzeiten über 800 und 1500 Meter

Auf der 25-m-Bahn wird der Magdeburger über 800 und 1500 m Freistil an den Start gehen. „Ich hatte im November ein gutes Höhentrainingslager in Arizona und möchte nun gerne auch sehen, welche Auswirkungen das auf meine Leistungsfähigkeit im Wettkampf hat“, erklärte Wellbrock: „Und das Beckenschwimmen hat auch nach Singapur weiterhin große Bedeutung für mich.“

Vom Goldrausch vor Sentosa zum großen Becken-Duell

Bei der WM in Fernost war Wellbrock vor der Insel Sentosa im Sommer unaufhaltsam gewesen. Im Freiwasser hatte sich der 28-Jährige vier Goldmedaillen gesichert. Nun will er sich erneut im Becken mit „Topleuten“ wie beispielsweise dem irischen Olympiasieger Daniel Wiffen messen, „solche Duelle sind für mich immer das Reizvolle an der Sache“, erklärte Wellbrock.

Aus dem Schatten der Zeitläufe: Fairer Modus, neue Medaillenchance

Dieses Mal könnte er im Kampf um die Medaillen auch wieder unmittelbar mitmischen. Bei der Kurzbahn-WM im vergangenen Jahr hatte Wellbrock, Weltrekordhalter über die 1500 m Freistil, in einem langsameren Zeitlauf starten und am Abend der laut Meldeliste schnelleren Konkurrenz zuschauen müssen - für zwei Silbermedaillen reichte es im Fernduell dennoch. In Polen wird es auch auf den Langstrecken wieder Vorläufe und am Tag danach ein Finale geben. „Ich halte das für die fairste Lösung“, sagte Wellbrock.

Goldgaranten Märtens und Elendt führen 31-köpfiges DSV-Aufgebot