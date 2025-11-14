Schwimm-Sensation: Köhler pulverisiert 50m-Rekord in Wuppertal

Angelina Köhler hat bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Wuppertal den nationalen Kurzbahn-Rekord über 50m Schmetterling geknackt. Die 25 Jahre alte Berlinerin blieb am Freitag im Vorlauf mit einer Zeit von 25,31 Sekunden 18 Hundertstel unter der acht Jahre alten Bestmarke der Magdeburgerin Aliena Schmidtke (25,49).

Traumziel: Unter 25 Sekunden bei der Kurzbahn-EM

"Ich weiß, dass ich noch schneller kann", sagte Köhler. Langfristig wolle sie auch mal unter die 25-Sekunden-Marke kommen, am "besten schon bei der Kurzbahn-EM", betonte die 100-m-Weltmeisterin von 2024. Die europäischen Titelkämpfe im polnischen Lublin finden vom 2. bis 7. Dezember statt. Bei der EM 2023 hatte sich Köhler auf der 25-m-Bahn Gold über 200m und Silber über 100m Schmetterling gesichert. In Wuppertal hatte sie am Donnerstag bereits den DM-Titel über die 200m in ihrer Paradedisziplin geholt und über 100m Freistil den zweiten Platz belegt.