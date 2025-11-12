Wunderkind mit historischem Rekord

SID 12.11.2025 • 12:18 Uhr Schon bei der WM sorgte Schülerin Yu Zidi für Aufsehen - und Diskussionen. Nun ist sie die schnellste Schwimmerin Asiens.

Das chinesische Schwimm-Wunderkind Yu Zidi sorgt weiter für Furore. Die inzwischen 13-Jährige, die im Sommer in Singapur als jüngste Medaillengewinnerin in der WM-Geschichte Diskussionen ausgelöst hatte, stellte bei den Nationalspielen in Shenzhen in 2:07,41 Minuten einen Asienrekord über 200 m Lagen auf. Schneller war in diesem Jahr nur die kanadische Weltrekordlerin Summer McIntosh.

Damit unterbot die Schülerin die alte Bestmarke von Ye Shiwen, die als 15-Jährige bei den Olympischen Spielen 2012 in London für Aufsehen gesorgt hatte. Bei ihrem Triumph über 400 m Lagen in Weltrekordzeit war Ye auf der letzten Bahn schneller geschwommen als der US-Olympiasieger Ryan Lochte.

Jüngste Podiumsheldin seit 1936

Yu hatte bei der WM in Singapur als Zwölfjährige die Bronzemedaille erhalten, weil sie im Vorlauf für die chinesische 4x200-m-Freistilstaffel geschwommen war. Im Finale kam sie nicht mehr zum Zug.

Damit war Yu die Jüngste auf dem Podest bei einem großen internationalen Schwimmwettkampf seit 1936. Damals hatte die zwölfjährige Dänin Inge Sörensen bei den Olympischen Spielen in Berlin Bronze über 200 m Brust gewonnen. Zuvor hatte Yu als Vierte über 200 m Lagen Bronze nur um sechs Hundertstelsekunden verpasst.

Viel zu jung? Experten schlagen Alarm