Kurzbahn-EM: Elendt verpasst Bronze um Hauch – Drama über 100 m

SID 03.12.2025 • 20:37 Uhr Nur eine Hundertstelsekunde fehlt der 24-Jährigen zu Bronze.

Weltmeisterin Anna Elendt hat bei der Kurzbahn-EM in Lublin ihre erste Chance auf eine Medaille vergeben. Die 24-Jährige schwamm vier Monate nach ihrem sensationellen WM-Triumph über 100 m Brust auf der gleichen Strecke im 25-m-Becken in 1:03,91 haarscharf am Podium vorbei - nur eine Hundertstelsekunde fehlte zu Bronze.

Den Titel sicherte sich Eneli Jefimova aus Estland (1:02,82) vor der Belgierin Florine Gaspard (1:03,73) und Anastasia Gorbenko aus Israel (1:03,90). Elendt, die auf allen Bruststrecken den deutschen Rekord hält, muss derweil weiter auf ihre erste EM-Medaille warten. Im Sommer hatte sich die Frankfurterin, die in den USA lebt und trainiert, in Singapur zur Weltmeisterin auf der Langbahn gekrönt. In Polen geht Elendt noch über die 50 und 200 m an den Start.

Köhler verpasst Podest – Seidel Fünfte, Matzerath Achter

Zuvor hatte auch Angelina Köhler eine Medaille über 50 m Schmetterling verpasst. Die 25 Jahre alte Berlinerin kam in 25,14 Sekunden auf Rang sechs und blieb dabei acht Hundertstelsekunden über ihrem deutschen Rekord (25,06 Sekunden), den sie erst am Vortag im Halbfinale aufgestellt hatte. Lise Seidel (Chemnitz) wurde in 2:05,45 Minuten Fünfte über die 200 m Rücken, Lucas Matzerath (Frankfurt/57,15 Sekunden) belegte über 100 m Brust den achten Platz.

Damit bleibt es vorerst bei zwei Medaillen für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV). Am Vortag hatte bereits Isabel Gose mit Europarekord Gold über die 400 m Freistil gewonnen. Die Magdeburgerin verzichtete am Mittwoch auf einen Start im 200-m-Halbfinale, um sich auf das 800-m-Rennen am Donnerstag zu konzentrieren.