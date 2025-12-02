Kurzbahn-EM: Märtens pulverisiert Bestzeit – Finale ab 19 Uhr

SID 02.12.2025 • 13:13 Uhr Der Magdeburger verbessert seine persönliche Bestzeit deutlich, seine Vereinskollegin überzeugt als Schnellste am Vormittag.

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens ist mit einer persönlicher Bestzeit in die Kurzbahn-EM in Lublin gestartet. Der Magdeburger zog am Dienstag über seine Paradestrecke 400 m Freistil in 3:38,38 Minuten als Vorlaufsiebter in das Finale am Abend (ab 19.00 Uhr) ein und blieb damit rund fünf Sekunden unter seiner bisherigen Bestmarke (3:43,64) aus dem Jahr 2021. Seine Vereinskollegin Isabel Gose kann auf der gleichen Strecke auf Edelmetall hoffen.

Die 23-Jährige setzte am Vormittag als Vorlaufschnellste ein Ausrufezeichen. In 3:56,90 Minuten blieb die Olympia-Dritte nur sechs Hundertstelsekunden über ihrem eigenen deutschen Rekord (3:56,84), den sie im vergangenen Jahr bei der Kurzbahn-WM in Budapest aufgestellt hatte. Maya Werner erreichte als insgesamt Vierte (4:02,04) ebenfalls den Endlauf. Bei den Männern gelang neben Märtens auch Johannes Liebmann (3:38,29) als Sechster der Sprung ins Finale. Oliver Klemet, Olympia-Zweiter im Freiwasser, schied hingegen als 23. aus.

Märtens’ Kurzbahn-Comeback ohne große Erwartungen

Er starte „ohne ganz große Erwartungen“, hatte Märtens im Vorfeld gesagt. Während der 23-Jährige auf der Langbahn mit einem Weltrekord sowie Olympia- und WM-Gold die 400 m zuletzt dominierte, war er im 25-m-Becken zuletzt vor vier Jahren an den Start gegangen. Eine internationale Kurzbahn-Medaille konnte er bislang noch nicht gewinnen.

Im Rennen um Edelmetall mischt auch die Frauen-Staffel über 4x50 m Freistil mit. Auf Rang zwei erreichten Angelina Köhler, Nina Jazy, Nina Holt sowie Julianna Dora Bocska das Finale und verbesserten dabei in 1:35,69 Minuten den 16 Jahre alten deutschen Rekord (1:36,73) von 2009. Die Männer schieden auf Rang zwölf (1:25,74) aus.

Elendt dominiert 100 m Brust – Köhler und Teamkollegen sichern Halbfinal-Tickets