Europas Freiwasser-König! Besondere Auszeichnung für Wellbrock

SID 16.01.2026 • 15:08 Uhr Der Olympiasieger von Tokio Florian Wellbrock hatte bei der WM in Singapur viermal Gold gewonnen. Jetzt wird der Schwimm-Star erneut gekrönt.

Nach seinem historischen Vierfach-Triumph bei der WM in Singapur ist Florian Wellbrock zu Europas Freiwasserschwimmer des Jahres gewählt worden.

Der 28-Jährige erhielt knapp 49 Prozent der Stimmen bei der Wahl des Kontinentalverbandes European Aquatics - mehr als doppelt so viele wie der zweitplatzierte Ungar David Bethlehem (21 Prozent).

Vier WM-Titel – doch die Sportlerkrone bleibt aus

Wellbrock hatte im vergangenen Sommer als erster Freiwasserschwimmer vier Titel bei einer Weltmeisterschaft gewonnen. Der Magdeburger siegte sowohl über fünf und zehn Kilometer als auch im neugeschaffenen Knock-out-Sprint und mit der gemischten Staffel.