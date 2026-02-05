Tür offen: Russen als Neutrale zurück bei Schwimm-EM

SID 05.02.2026 • 12:24 Uhr Unter neutraler Flagge können die Sportler wieder an den Start gehen.

Der europäische Schwimmverband European Aquatics hat die Tür für russische und belarussische Athleten wieder geöffnet. Diese dürfen nun vorbehaltlich der geltenden Richtlinien des Weltverbandes World Aquatics nach Beantragung und Genehmigung des Status als "Neutraler Athlet" sowohl an Einzel- als auch an Mannschaftswettbewerben teilnehmen. Das teilte European Aquatics am Donnerstag mit.

Rückkehr-Debatte vor der EM in Paris

Nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges in der Ukraine waren russische und belarussische Athletinnen und Athleten von Wettbewerben des europäischen Verbands im Seniorenbereich ausgeschlossen gewesen, zuletzt hatten diese nur im Nachwuchsbereich unter neutraler Flagge starten dürfen. Im Sommer steht mit der EM in Paris (31. Juli bis 16. August) ein Saisonhöhepunkt im europäischen Wettkampfkalender an.

World Aquatics hebt Bann 2023 auf