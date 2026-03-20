20,88 Sekunden! Neuer Schwimm-Weltrekord in Fabelzeit

SID 20.03.2026 • 16:26 Uhr Cameron McEvoy schwimmt einen neuen Weltrekord über 50 Meter Freistil. Dabei unterbot er eine 17 Jahre alte Bestmarke.

Der australische Schwimmer Cameron McEvoy hat den Weltrekord über 50 m Freistil geknackt. Der Olympiasieger schlug bei einem Wettbewerb im chinesischen Shenzhen am Freitag in 20,88 Sekunden an und verbesserte damit die 15 Jahre alte Bestmarke des Brasilianers Cesar Cielo um drei Hundertstelsekunden.

Schwimmen: Weltrekord durchbricht Fabelzeit

Dessen Fabelzeit von 20,91 Sekunden aus dem Jahr 2009 stammt noch aus der Zeit der Hightech-Anzüge. McEvoy ist nun der erste Schwimmer, der die 21-Sekunden-Marke ohne einen dieser seit 2010 nicht mehr zulässigen Anzüge unterbot.

Der 31-Jährige pulverisierte dabei seine bisherige persönliche Bestzeit (21,06 Sekunden) und ließ den US-Amerikaner Jack Alexy (21,57) sowie seinen Landsmann Kyle Chalmers (22,01) weit hinter sich.