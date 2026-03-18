Semechin verschiebt Comeback: Barcelona fällt aus – Berlin ruft

SID 18.03.2026 • 13:23 Uhr Die Paralympicssiegerin sagt aus gesundheitlichen Gründen ihren Start in Spanien ab. Nun könnte ihre Rückkehr ins Becken zum Heimspiel werden.

Paralympicssiegerin Elena Semechin wird ihr Comeback nach der Geburt ihres Sohnes wohl vor heimischem Publikum geben. Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Mittwoch mitteilte, entschied sich die 32-Jährige aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig zum Verzicht auf einen Start bei der dritten Station der Para Swimming World Series in Barcelona. Im Mai bietet sich Semechin nun gleich zweimal die Chance, in ihrer Wahlheimat Berlin erstmals wieder einen Wettkampf zu bestreiten.

World Series und IDM im Mai: Semechin verpasst Comeback

In der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) finden dann die Rennen der World Series (7. bis 9. Mai) und die Internationalen Deutschen Meisterschaften (10. bis 12. Mai) direkt nacheinander statt. Eigentlich hatte Semechin am Freitag in Barcelona sechs Monate nach der Geburt von Sohn Klaus ihr erstes Rennen bestreiten wollen. Doch eine Nasennebenhöhenentzündung machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

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