Freiwasser-Weltcup: Wellbrock siegt über 10 km in Ägypten

SID 27.03.2026 • 11:09 Uhr Der Magdeburger sichert sich den Sieg in Ägypten. In diesem Jahr will er alle Stopps mitnehmen.

Vierfach-Weltmeister Florian Wellbrock ist mit einem Erfolg in die Weltcup-Saison im Freiwasser gestartet. Beim ersten Stopp in Soma Bay/Ägypten schwamm der 28-Jährige am Freitag in 1:50:59,50 Stunden über zehn Kilometer auf Platz eins und verwies den Olympiadritten David Betlehem (1:51:04,10) aus Ungarn und den Italiener Domenico Acerenza (1:51:05,60) auf die Ränge zwei und drei.

Wellbrock siegt erneut im Freiwasser

Wellbrock legte damit nach seinem historischen WM-Triumph im vergangenen Jahr einen Auftakt nach Maß hin. In Singapur hatte der Magdeburger alle vier Titel der Freiwasser-Wettbewerbe gewonnen. Auch in Ägypten ließ sich Wellbrock den Sieg nicht nehmen, der Olympiazweite Oliver Klemet (Frankfurt/1:51:27,90 Stunden) kam als 23. ins Ziel, Moritz Bockes (München/1:53:25,80) wurde 32.

Weltcup-Starts aus Preisgeld-Gründen

Wellbrock will in diesem Jahr bei allen Weltcup-Stationen an den Start gehen. Dies habe „auch monetäre Ursachen“, wie er im Vorfeld im Verbandsinterview erklärt hatte, „denn über die marginalen Preisgelder bei einer Europameisterschaft“ bekämen sich die Sportler „nicht richtig refinanziert“.

Preisgeld-Jagd in Ibiza und Paris

Die nächsten Rennen werden am 24. und 25. April im spanischen Ibiza ausgetragen. Ein Einzelsieg ist dabei mit 3500 US-Dollar dotiert, für den Gesamtweltcup-Triumph winkt ein Preisgeld von 50.000 US-Dollar. Sportlicher Höhepunkt ist in diesem Jahr aber die EM (31. Juli bis 16. August) in Paris.

Qualifikation: Kampf um Frankreich-Tickets