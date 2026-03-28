Doppelsieg! Wellbrock führt DSV-Staffel zum Triumph

SID 28.03.2026 • 14:21 Uhr Florian Wellbrock triumphiert nach seinem Erfolg über zehn Kilometer auch im Teamwettbewerb.

Die Siegesserie von Florian Wellbrock im Freiwasser reißt nicht ab. Der Vierfach-Weltmeister ließ beim ersten Weltcup in Soma Bay/Ägypten seinem Sieg über zehn Kilometer einen Tag später den Triumph in der deutschen Staffel folgen.

Als Schlussschwimmer über 4×1500 m setzte sich der 28-Jährige erneut gegen seine internationalen Konkurrenten durch.

Wellbrock jubelt über perfekten Saisonstart

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Das Trainingslager zuvor lief gar nicht so rund“, sagte Wellbrock, der aus der Höhenluft der Sierra Nevada/Spanien zum Weltcup angereist war und direkt nach dem Staffelrennen wieder nach Hause flog.

Gemeinsam mit Lea Boy (Würzburg), seiner Magdeburger Vereinskollegin Leonie Märtens und seinem Trainingspartner Oliver Klemet (Frankfurt) konnte sich der Olympiasieger von 2021 am Roten Meer über einen perfekten Saisonstart und die maximale Prämienausbeute freuen.