EM in Paris: Für Märtens "schließt sich der Kreis"

SID 21.04.2026 • 13:44 Uhr Lukas Märtens krönte sich 2024 in der französischen Hauptstadt zum Olympiasieger, zwei Jahre später finden dort die Europameisterschaften statt.

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens blickt voller Vorfreude Richtung Europameisterschaft und die damit verbundene Rückkehr an den Ort seines größten Triumphes.

Sein EM-Titel im Jahr 2022 sei ein „mega Gefühl“ gewesen, erklärte der Magdeburger in einer Medienrunde am Dienstag: „Das war mein erster großer Sieg auf internationaler Ebene. Das möchte ich unbedingt wieder schaffen.“

Diesen Erfolg ausgerechnet in Paris wiederholen zu können, sei „ein Push“, erklärte Märtens, der sich 2024 in der französischen Hauptstadt über die 400 m Freistil zum Olympiasieger gekrönt hatte: „Dann schließt sich der Kreis.“

Nach seinem WM-Titel ist Märtens gesetzt

Für die europäischen Titelkämpfe ist der 24-Jährige nach seinem WM-Titel im vergangenen Jahr auf seiner Paradestrecke bereits gesetzt. Auch das Ticket über die 800 m ist ihm mit WM-Bronze sicher, die Norm über 200 m Rücken hatte er am vergangenen Wochenende mit deutschem Rekord in Norwegen geknackt. Bei der DM in Berlin (ab Donnerstag) startet der Weltrekordler auf den 400 und 800 m Freistil.