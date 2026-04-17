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Märtens knackt deutschen Rekord

Märtens knackt deutschen Rekord

Lukas Märtens verbessert den deutschen Rekord über 200 m Rücken. Der 24-Jährige tritt in Norwegen noch über zwei weitere Strecken an.
Lukas Märtens überzeugt in Norwegen
Lukas Märtens überzeugt in Norwegen
© AFP/SID/MANAN VATSYAYANA
SID
Lukas Märtens verbessert den deutschen Rekord über 200 m Rücken. Der 24-Jährige tritt in Norwegen noch über zwei weitere Strecken an.

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens hat den deutschen Rekord über 200 m Rücken verbessert.

Der 24 Jahre alte Magdeburger schlug beim Bergen Swim Festival in Norwegen in 1:55,85 Minuten als Sieger an und blieb damit zwei Hundertstel unter der vorherigen Bestmarke von Jan-Philip Glania aus dem Jahr 2012. Mit dieser Leistung erfüllte Märtens zudem die Qualifikationsnorm für die Europameisterschaften in Paris (31. Juli bis 16. August).

Märtens siegt, Salchow Zweiter

„Ich war schon ein paar Mal knapp dran, jetzt hat es endlich geklappt. Das freut mich natürlich“, sagte Märtens. In Norwegen tritt er noch über 200 m Freistil und seine Paradestrecke 400 m Freistil an.

Josha Salchow belegte über 100 m Freistil in 48,49 Sekunden den zweiten Platz.

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