Märtens knackt deutschen Rekord

SID 17.04.2026 • 22:03 Uhr Lukas Märtens verbessert den deutschen Rekord über 200 m Rücken. Der 24-Jährige tritt in Norwegen noch über zwei weitere Strecken an.

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens hat den deutschen Rekord über 200 m Rücken verbessert.

Der 24 Jahre alte Magdeburger schlug beim Bergen Swim Festival in Norwegen in 1:55,85 Minuten als Sieger an und blieb damit zwei Hundertstel unter der vorherigen Bestmarke von Jan-Philip Glania aus dem Jahr 2012. Mit dieser Leistung erfüllte Märtens zudem die Qualifikationsnorm für die Europameisterschaften in Paris (31. Juli bis 16. August).

Märtens siegt, Salchow Zweiter

„Ich war schon ein paar Mal knapp dran, jetzt hat es endlich geklappt. Das freut mich natürlich“, sagte Märtens. In Norwegen tritt er noch über 200 m Freistil und seine Paradestrecke 400 m Freistil an.