DM-Krimi: Sven Schwarz schlägt Olympiasieger Märtens über 800 m

Vizeweltmeister Sven Schwarz hat im EM-Jahr erneut das Duell mit Olympiasieger Lukas Märtens über 800 m Freistil für sich entschieden. Der 24-Jährige aus Hannover setzte sich am Freitagabend bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin mit 7:41,14 Minuten 17 Hundertstelsekunden vor Märtens durch. Schon bei der WM im vergangenen Jahr hatte Schwarz den Magdeburger auf dieser Strecke hinter sich gelassen und auf Platz drei verwiesen.
Schwimm-Star Märtens bei DM geschlagen
Europarekord bleibt bei Liebmann
„Das war Werbung für den deutschen Schwimmsport“, sagte Schwarz nach dem Kopf-an-Kopf-Rennen. Seinen Europarekord eroberte er aber nicht zurück. Die Bestmarke, die er 2025 bei der DM aufgestellt hatte, hatte Johannes Liebmann (7:37,94 Minuten) erst kürzlich verbessert. Der 19-Jährige ging in Berlin über die 800 m nicht an den Start. Märtens hatte sich am Donnerstag über 400 m schon in Top-Form präsentiert.
Elendt gewinnt 100 m Brust
Weltmeisterin Anna Elendt gewann in 1:06,91 Minuten über die 100 m Brust. Die Frankfurterin, die in den USA lebt und trainiert, blieb deutlich über ihrem deutschen Rekord (1:05,19).
Letzte EM-Tickets bei der DM
Bei der DM geht es neben Titeln auch um die letzten Tickets für die Europameisterschaften in Paris (31. Juli bis 16. August). Über die 800 m sind Schwarz und Märtens durch ihre WM-Platzierungen bereits gesetzt, gleiches gilt für Elendt über die 100 m Brust. Die Norm hatte neben Liebmann auch Oliver Klemet bereits vor der DM unterboten. Pro Strecke sind vier Startplätze zu vergeben.