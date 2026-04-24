DM-Krimi: Sven Schwarz schlägt Olympiasieger Märtens über 800 m

SID 24.04.2026 • 18:47 Uhr Lukas Märtens muss sich bei der deutschen Schwimm-Meisterschaft Sven Schwarz geschlagen geben. Der Vizeweltmeister gewinnt wie bei der WM das Duell mit dem Olympiasieger über 400 m.

Vizeweltmeister Sven Schwarz hat im EM-Jahr erneut das Duell mit Olympiasieger Lukas Märtens über 800 m Freistil für sich entschieden. Der 24-Jährige aus Hannover setzte sich am Freitagabend bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin mit 7:41,14 Minuten 17 Hundertstelsekunden vor Märtens durch. Schon bei der WM im vergangenen Jahr hatte Schwarz den Magdeburger auf dieser Strecke hinter sich gelassen und auf Platz drei verwiesen.

Europarekord bleibt bei Liebmann

„Das war Werbung für den deutschen Schwimmsport“, sagte Schwarz nach dem Kopf-an-Kopf-Rennen. Seinen Europarekord eroberte er aber nicht zurück. Die Bestmarke, die er 2025 bei der DM aufgestellt hatte, hatte Johannes Liebmann (7:37,94 Minuten) erst kürzlich verbessert. Der 19-Jährige ging in Berlin über die 800 m nicht an den Start. Märtens hatte sich am Donnerstag über 400 m schon in Top-Form präsentiert.

Elendt gewinnt 100 m Brust

Weltmeisterin Anna Elendt gewann in 1:06,91 Minuten über die 100 m Brust. Die Frankfurterin, die in den USA lebt und trainiert, blieb deutlich über ihrem deutschen Rekord (1:05,19).

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