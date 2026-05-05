Paralympics-Queen Elena Semechin: Spektakuläres Mama-Comeback!

SID 05.05.2026 • 05:34 Uhr Sportlich hat die Paralympicssiegerin alles erreicht, nun schwimmt Semechin als Mutter um den Sieg.

Zwei paralympische Goldmedaillen, drei WM-Titel und fünf Erfolge bei Europameisterschaften: Elena Semechin hat in ihrer Karriere alles erreicht, doch nun tut sich eine neue Herausforderung auf. „Ich muss mir nichts mehr beweisen“, sagte die sehbehinderte Schwimmerin im SID-Gespräch: „Aber ich habe jetzt eine neue Challenge: Als Mama zu performen mit einem komplett neuen Leben, mit einem komplett neuen Menschen an meiner Seite, der mich auch zu 100 Prozent braucht.“

Semechins Comeback über 100 m Brust

Im September vergangenen Jahres erblickte ihr Sohn Klaus Phillip das Licht der Welt. Schon sieben Wochen nach der Entbindung begann Semechin wieder mit dem Training. Am Freitag gibt die 32-Jährige ihr Comeback, in der Weltserie in Berlin steht Semechin über ihre Paradestrecke 100 m Brust erstmals wieder in einem Rennen am Start.

Neustart auf dem Weg nach L.A.

„Ich freue mich sehr, dass ich wieder ins Wettkampfbecken springen kann“, sagte die gebürtige Kasachin: „Ich bin immer noch im Aufbau. Deswegen ist es so spannend, herauszufinden, wo ich aktuell bin, auf welchem Stand mein Körper gerade ist und was ich leisten kann. Es wird wie ein Neustart sein auf dem Weg bis nach L.A., die große Reise, die jetzt vor mir liegt.“

Mutterrolle trifft Sommerspiele-Ambitionen