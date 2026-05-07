Freiwasser-Star Wellbrock führt DSV-Team bei EM in Paris an

SID 07.05.2026 • 18:40 Uhr In sieben Disziplinen werden Medaillenkämpfe in Paris ausgetragen.

Vierfach-Weltmeister Florian Wellbrock wird das deutsche EM-Team für die Freiwasserwettbewerbe in Paris anführen. Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Donnerstag verkündete, werden insgesamt acht Athletinnen und Athleten an den Titelkämpfen in der französischen Hauptstadt (31. Juli bis 16. August) teilnehmen. Im Becken wird Wellbrock nicht antreten.

DSV setzt auf Frankreich-Erfolg

„Nach den WM-Erfolgen von Singapur erhoffen wir uns auch in Frankreich ein gutes Abschneiden. Die positiven und auch die weniger positiven Erfahrungen von 2024 werden uns dabei sicherlich helfen können“, sagte Christian Hansmann, Vorstand Leistungssport im DSV.

Bei den Europameisterschaften werden insgesamt sieben Entscheidungen ausgetragen: über fünf und zehn Kilometer jeweils bei Frauen und Männern, im Knock-out-Sprint der Frauen und Männer sowie in der 4×1,5-km-Mixedstaffel. Für die Staffel sind Leonie Märtens, Lea Boy, Oliver Klemet und Wellbrock vorgesehen.

Freiwasser-Aufgebot für Paris fix

Der DSV hatte bereits am Montag sein Aufgebot für die Becken-Wettbewerbe in der Olympiastadt von 2024 bekanntgegeben, angeführt wird es von Weltmeisterin Anna Elendt und Olympiasieger Lukas Märtens.

Das deutsche Freiwasser-Aufgebot für die EM in Paris im Überblick:

Wellbrock und Boy führen Team

Frauen: Lea Boy (Würzburg), Leonie Märtens (Magdeburg), Isabel Gose (Magdeburg), Julia Ackermann (Chemnitz), Fabienne Wenske (Heidelberg)