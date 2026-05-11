Taliso Engel pulverisiert Weltrekord über 200 m Brust in Berlin

Paralympics-Sieger Taliso Engel (23) hat bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin mit einem Weltrekord aufhorchen lassen.
Weltrekord! Deutscher trumpft auf
Medaillengarant Taliso Engel setzt früh in der Saison ein dickes Ausrufezeichen und schwimmt Weltrekord.
Taliso Engel präsentiert sich in Topform
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Weltrekord pulverisiert über 200 m Brust
Der Goldmedaillengewinner von Tokio und Paris schwamm über 200 m Brust in der Klasse der Sehbehinderten eine Zeit von 2:20,78 Minuten und verbesserte die alte Bestmarke um fast drei Sekunden.
Den bisherigen Weltrekord auf der nicht-paralympischen Strecke hatte er selbst vor fast genau einem Jahr ebenfalls in Berlin aufgestellt.
Bis zum Jahreshöhepunkt muss Engel seine aktuelle Topform allerdings noch lange Zeit konservieren, die Europameisterschaften der Para-Schwimmer finden nach einer Verlegung erst vom 7. bis 12. September im türkischen Kocaeli statt.