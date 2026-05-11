Taliso Engel pulverisiert Weltrekord über 200 m Brust in Berlin

SID 11.05.2026 • 16:17 Uhr Medaillengarant Taliso Engel setzt früh in der Saison ein dickes Ausrufezeichen und schwimmt Weltrekord.

Paralympics-Sieger Taliso Engel (23) hat bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin mit einem Weltrekord aufhorchen lassen.

Weltrekord pulverisiert über 200 m Brust

Der Goldmedaillengewinner von Tokio und Paris schwamm über 200 m Brust in der Klasse der Sehbehinderten eine Zeit von 2:20,78 Minuten und verbesserte die alte Bestmarke um fast drei Sekunden.

Den bisherigen Weltrekord auf der nicht-paralympischen Strecke hatte er selbst vor fast genau einem Jahr ebenfalls in Berlin aufgestellt.