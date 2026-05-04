Schwimm-EM Paris: Elendt & Märtens führen 40-köpfiges DSV-Team

SID 04.05.2026 • 18:53 Uhr Anna Elendt und Lukas Märtens führen das deutsche Aufgebot für die Schwimm-Europameisterschaften in Paris an. Der DSV gibt sein 40-köpfiges Team bekannt und setzt auf einige bekannte Namen.

Weltmeisterin Anna Elendt und Olympiasieger Lukas Märtens führen das deutsche Aufgebot für die Schwimm-Europameisterschaften in Paris an.

Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) verkündete, werden insgesamt 40 Schwimmerinnen und Schwimmer für die Titelkämpfe in der französischen Hauptstadt (31. Juli bis 16. August) nominiert. Neben Elendt (24) und Märtens (24), der bei den Sommerspielen in Paris 2024 Gold gewann, zählen etwa Sven Schwarz und Johannes Liebmann zu Medaillenkandidaten. Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock ist im Becken nicht dabei.

Schwimmen: DSV setzt auf Rückenwind

Weitere prominente Namen im 15 Frauen und 25 Männern umfassenden Aufgebot sind Isabel Gose, zweifache Kurzbahn-Europameisterin von 2025, oder Melvin Imoudu, EM-Sieger über 100 m Brust von 2024.

#„Die Olympischen Spiele in Paris und auch die Weltmeisterschaften in Singapur haben uns zuletzt viel Rückenwind verschafft, den wir nun auch bei der Rückkehr in Frankreichs Hauptstadt für uns nutzen wollen“, sagte DSV-Vorstand Christian Hansmann. Auch die Förderung „jüngerer Talente“ stehe im Fokus.

Nur zwei Schwimmer pro Nation weiter

Bei den Wettbewerben im Pariser Olympic Aquatic Centre dürfen in den Vorläufen jeder Einzeldisziplin bis zu vier deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer starten. Allerdings können nur maximal zwei pro Nation das Halbfinale oder Finale erreichen.

Die endgültige Streckenbelegung werde der DSV „zu einem späteren Zeitpunkt auch unter Berücksichtigung des weiteren Saisonverlaufs“ veröffentlichen, hieß es in der Mitteilung. Eine Nominierung für die Freiwasser-Wettbewerbe, in denen die Hoffnungen vor allem auf Wellbrock ruhen, wurde noch nicht getroffen.

Das Aufgebot im Überblick:

Deutscher Frauen-Kader im Überblick

Frauen: Angelina Köhler (Berlin), Julianna Dora Bocska, Nina Sandrine Jazy (beide Essen), Isabel Gose, Nina Holt, Linda Roth, Maya Werner, Leonie Märtens (alle Magdeburg), Nicole Maier (Palaio Faliro/Griechenland), Anna Elendt (Frankfurt/Main), Lise Seidel, Yara Fay Riefstahl (beide Chemnitz), Noelle Benkler, Lena Ludwig (beide Heidelberg), Maya Tobehn (Dresden)

Deutscher Männer-Kader im Überblick