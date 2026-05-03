Gretchen Walsh knackt erneut 100-m-Schmetterling-Weltrekord

SID 03.05.2026 • 08:35 Uhr Die US-Amerikanerin Gretchen Walsh verbessert ihre eigene Bestmarke erneut. Die Konkurrenz ist weit entfernt.

US-Schwimmerin Gretchen Walsh (23) hat ihren eigenen Weltrekord über 100 m Schmetterling erneut verbessert.

Die Olympia-Zweite von Paris schlug bei einem Meeting in Fort Lauderdale/Florida in 54,33 Sekunden an und unterbot damit die Bestzeit von 54,60 Sekunden, die sie im Mai vergangenen Jahres im selben Becken aufgestellt hatte, um 27 Hundertstelsekunden.

Walsh pulverisiert erneut den Rekord

Walsh knackte den Rekord beim letztjährigen Meeting gleich zweimal an einem Tag und hat ihn nun zum vierten Mal verbessert.