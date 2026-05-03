Gretchen Walsh knackt erneut 100-m-Schmetterling-Weltrekord

US-Schwimmerin Gretchen Walsh (23) hat ihren eigenen Weltrekord über 100 m Schmetterling erneut verbessert.
Schwimm-Weltrekord gebrochen
Die US-Amerikanerin Gretchen Walsh verbessert ihre eigene Bestmarke erneut. Die Konkurrenz ist weit entfernt.
Eine Klasse für sich: Gretchen Walsh
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Die Olympia-Zweite von Paris schlug bei einem Meeting in Fort Lauderdale/Florida in 54,33 Sekunden an und unterbot damit die Bestzeit von 54,60 Sekunden, die sie im Mai vergangenen Jahres im selben Becken aufgestellt hatte, um 27 Hundertstelsekunden.
Walsh pulverisiert erneut den Rekord
Walsh knackte den Rekord beim letztjährigen Meeting gleich zweimal an einem Tag und hat ihn nun zum vierten Mal verbessert.
Die Amerikanerin, die im Sommer 2025 in Singapur drei Weltmeistertitel gewann, ist nun mehr als eine Sekunde schneller als die zweitschnellste Frau in der Geschichte dieser Disziplin – die Schwedin Sarah Sjöström hat eine Bestzeit von 55,48 Sekunden.