Neuer Weltrekord im Schwimmen

SID 20.06.2026 • 10:01 Uhr Beeindruckende Leistung von Kate Douglass. Die US-Schwimmerin stellt einen neuen Weltrekord auf.

US-Schwimmerin Kate Douglass hat beim Meeting in Indianapolis den Weltrekord über 50 m Freistil auf der langen olympischen Bahn verbessert. Die zweifache Olympiasiegerin von Paris blieb in 23,59 Sekunden zwei Hundertstel unter der drei Jahre alten Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström.

Douglass holte den Weltrekord über die kurze Sprintdistanz damit nach 40 Jahren in die USA zurück: Am 14. Juni 1986 hatte Dara Torres die Bestmarke an die Rumänin Tamara Costache abgegeben.

Weltrekord zurück in US-Hand

Die deutsche Olympiasiegerin Britta Steffen besaß den Rekord von 2009 bis 2017, ehe sie von Sjöström abgelöst wurde. Die Schwedin unterbot sich sechs Jahre später selbst.