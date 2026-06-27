Rekord-Kracher! Steenbergen pulverisiert 100m-Freistil-Bestmarke

Die niederländische Schwimmerin Marrit Steenbergen hat den fast zehn Jahre alten Weltrekord über 100 Meter Freistil gebrochen.
Weltmeisterin bricht Weltrekord
Steenbergen knackt Sjöström-Weltrekord
Im Finale der Sette Colli International Trophy in Rom benötigte die Weltmeisterin 51,68 Sekunden und war drei Hundertstel schneller als die Schwedin Sarah Sjöström bei der bisherigen Bestmarke (51,71).
Steenbergen setzte sich in der italienischen Hauptstadt vor Siobhan Haughey (Hongkong/52,52) und Sara Curtis (Italien/52,69) durch. Sie ist die einzige Schwimmerin, die in dieser Disziplin mehrfach unter der Marke von 52 Sekunden geblieben ist.
Steenbergen als EM-Topfavoritin
Sjöström hatte den Weltrekord bei den Weltmeisterschaften 2017 in Budapest aufgestellt, nun nahm ihn ihr Steenbergen ab. Die 26-Jährige war 2024 in Doha und 2025 in Singapur Weltmeisterin über 100 m Freistil geworden. Steenbergen ist Favoritin auf dieser Strecke bei den Europameisterschaften im französischen Saint-Denis (31. Juli bis 16. August 2026).