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Rekord-Kracher! Steenbergen pulverisiert 100m-Freistil-Bestmarke

Weltmeisterin bricht Weltrekord

Marrit Steenbergen unterbietet in Rom die bisherige Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström.
Marrit Steenbergen stellt Bestmarke auf
Marrit Steenbergen stellt Bestmarke auf
© AFP/SID/OLI SCARFF
SID
Marrit Steenbergen unterbietet in Rom die bisherige Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström.

Die niederländische Schwimmerin Marrit Steenbergen hat den fast zehn Jahre alten Weltrekord über 100 Meter Freistil gebrochen.

Steenbergen knackt Sjöström-Weltrekord

Im Finale der Sette Colli International Trophy in Rom benötigte die Weltmeisterin 51,68 Sekunden und war drei Hundertstel schneller als die Schwedin Sarah Sjöström bei der bisherigen Bestmarke (51,71).

Steenbergen setzte sich in der italienischen Hauptstadt vor Siobhan Haughey (Hongkong/52,52) und Sara Curtis (Italien/52,69) durch. Sie ist die einzige Schwimmerin, die in dieser Disziplin mehrfach unter der Marke von 52 Sekunden geblieben ist.

Steenbergen als EM-Topfavoritin

Sjöström hatte den Weltrekord bei den Weltmeisterschaften 2017 in Budapest aufgestellt, nun nahm ihn ihr Steenbergen ab. Die 26-Jährige war 2024 in Doha und 2025 in Singapur Weltmeisterin über 100 m Freistil geworden. Steenbergen ist Favoritin auf dieser Strecke bei den Europameisterschaften im französischen Saint-Denis (31. Juli bis 16. August 2026).

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