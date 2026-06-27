Rekord-Kracher! Steenbergen pulverisiert 100m-Freistil-Bestmarke

SID 27.06.2026 • 21:04 Uhr Marrit Steenbergen unterbietet in Rom die bisherige Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström.

Die niederländische Schwimmerin Marrit Steenbergen hat den fast zehn Jahre alten Weltrekord über 100 Meter Freistil gebrochen.

Steenbergen knackt Sjöström-Weltrekord

Im Finale der Sette Colli International Trophy in Rom benötigte die Weltmeisterin 51,68 Sekunden und war drei Hundertstel schneller als die Schwedin Sarah Sjöström bei der bisherigen Bestmarke (51,71).

Steenbergen setzte sich in der italienischen Hauptstadt vor Siobhan Haughey (Hongkong/52,52) und Sara Curtis (Italien/52,69) durch. Sie ist die einzige Schwimmerin, die in dieser Disziplin mehrfach unter der Marke von 52 Sekunden geblieben ist.

Steenbergen als EM-Topfavoritin