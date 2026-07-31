Synchronschwimmen: Bleyer/Denisov stürmen ins EM-Finale

SID 31.07.2026 • 10:56 Uhr Klara Bleyer und Maria Denisovbildeten erreichen bei der EM das Finale in der Freien Kür. Dabei arbeiten sie noch gar nicht lange zusammen.

Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat mit ihrer Duett-Partnerin Maria Denisov bei der EM das Finale in der Freien Kür erreicht. Das Duo belegte zum Auftakt der Wettkämpfe in Paris am Freitagmorgen mit 273,9076 Punkten den sechsten Platz im Vorkampf und zog damit in das Finale der besten zwölf Paare am Samstag (18.00 Uhr) ein.