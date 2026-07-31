Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
FORMEL 1
TOUR DE FRANCE
DFB-TEAM
DARTS
TENNIS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Schwimmen>

Synchronschwimmen: Bleyer/Denisov stürmen ins EM-Finale

Deutsches Duo bei EM im Duett-Finale

Klara Bleyer und Maria Denisovbildeten erreichen bei der EM das Finale in der Freien Kür. Dabei arbeiten sie noch gar nicht lange zusammen.
Denisov (l.) und Bleyer stehen im Duett-Finale
Denisov (l.) und Bleyer stehen im Duett-Finale
© picture alliance/NurPhoto/SID/Yuan Tian
SID
Klara Bleyer und Maria Denisovbildeten erreichen bei der EM das Finale in der Freien Kür. Dabei arbeiten sie noch gar nicht lange zusammen.

Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat mit ihrer Duett-Partnerin Maria Denisov bei der EM das Finale in der Freien Kür erreicht. Das Duo belegte zum Auftakt der Wettkämpfe in Paris am Freitagmorgen mit 273,9076 Punkten den sechsten Platz im Vorkampf und zog damit in das Finale der besten zwölf Paare am Samstag (18.00 Uhr) ein.

Am Freitagabend (18.00 Uhr) starten Bleyer und Denisov, die erst im Laufe der Saison ein festes Duett bildeten, noch im Finale der Technischen Kür. Die 22 Jahre alte Bleyer tritt im Centre Aquatique Olympique am Stade de France noch in den Solo-Wettbewerben an, in der Freien Kür geht sie als Titelverteidigerin ins Becken.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite