Synchronschwimmen-EM: Bleyer/Denisov mit Rekord nur Sechste

SID 31.07.2026 • 19:43 Uhr Die Synchronschwimmerinnen Klara Bleyer und Maria Denisov haben bei der EM eine Medaille knapp verpasst. Das DSV-Duett bestreitet auch noch das Finale in der Freien Kür.

Die Synchronschwimmerinnen Klara Bleyer und Maria Denisov haben bei der EM das Podest verpasst. Im Finale der Technischen Kür kam das DSV-Duett am Freitagabend in Paris mit einer persönlichen Bestleistung von 284,9774 Punkten auf Platz sechs.

Griechisches Duo verteidigt Synchronschwimm-Gold

Gold ging an die griechischen Titelverteidigerinnen Anna-Maria und Eirini Alexandri (311,4308 Punkte), die im vergangenen Jahr noch für Österreich an den Start gegangen waren. Silber holten die Russinnen Majia Doroschko und Jelisaweta Minajewa (302,9950), die unter neutraler Flagge schwammen, vor Kate Shortman und Isabelle Thorpe aus Großbritannien (297,9108).

Am Morgen waren Bleyer und Denisov, die erst im Laufe der Saison ein festes Duett bildeten, als Sechste ins Finale der Freien Kür am Samstag (18.00 Uhr) eingezogen. Im vergangenen Jahr hatte Bleyer mit Amélie Blumenthal Haz in dieser Disziplin mit Bronze die erste deutsche Duett-Medaille im Synchronschwimmen seit 42 Jahren gewonnen.