Synchronschwimmen-EM: Bleyer/Denisov mit Rekord nur Sechste

Die Synchronschwimmerinnen Klara Bleyer und Maria Denisov haben bei der EM das Podest verpasst. Im Finale der Technischen Kür kam das DSV-Duett am Freitagabend in Paris mit einer persönlichen Bestleistung von 284,9774 Punkten auf Platz sechs.
EM: Deutsches Duo verpasst Medaille
Griechisches Duo verteidigt Synchronschwimm-Gold
Gold ging an die griechischen Titelverteidigerinnen Anna-Maria und Eirini Alexandri (311,4308 Punkte), die im vergangenen Jahr noch für Österreich an den Start gegangen waren. Silber holten die Russinnen Majia Doroschko und Jelisaweta Minajewa (302,9950), die unter neutraler Flagge schwammen, vor Kate Shortman und Isabelle Thorpe aus Großbritannien (297,9108).
Am Morgen waren Bleyer und Denisov, die erst im Laufe der Saison ein festes Duett bildeten, als Sechste ins Finale der Freien Kür am Samstag (18.00 Uhr) eingezogen. Im vergangenen Jahr hatte Bleyer mit Amélie Blumenthal Haz in dieser Disziplin mit Bronze die erste deutsche Duett-Medaille im Synchronschwimmen seit 42 Jahren gewonnen.
Die 22-Jährige tritt im Centre Aquatique Olympique am Stade de France noch in den Solo-Wettbewerben an, in der Freien Kür geht Bleyer dabei als Titelverteidigerin ins Becken.