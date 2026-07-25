Schwimm-EM: Weltrekordler Märtens visiert Gold-Hattrick an

Lukas Märtens hat über 400 m Freistil alles gewonnen, hält den Weltrekord und geht als Topfavorit in die Schwimm-EM in Paris (31. Juli bis 16. August). Doch auch auf anderen Strecken ist der Olympiasieger weltklasse, muss sich allerdings bremsen. „Ich würde am liebsten alles schwimmen“, sagte der 24-Jährige am Rande der Finals in Hannover, bei denen er die deutsche Lagenmeisterschaft über 100 und 200 m Freistil gewann.
Olympiasieger Märtens verrät EM-Plan
Märtens setzt Fokus auf 200 Meter
„Aber dieses Jahr wird es ein bisschen entspannter für mich“, kündigte Märtens an, der sich in Paris neben seiner Paradestrecke auf die 200 m Freistil konzentrieren will. Auf die 800 m, auf denen er im vergangenen Jahr WM-Bronze gewann, will er verzichten. „Da sind wir so stark aufgestellt, da würden wir uns nur gegenseitig die Körner rauben“, sagte er mit Blick auf die starke nationale Konkurrenz mit dem Europarekordler Johannes Liebmann, dem Vizeweltmeister Sven Schwarz und dem Freiwasser-Olympiazweiten Oliver Klemet.
„Ich will nicht sagen, dass ich den anderen damit Leid erspare“, ergänzte er lachend: „Aber wir sind halt über 800 und 1500 m super aufgestellt, auf den 200 Metern aber noch nicht so. Deshalb habe ich mich dafür entschieden und mich darauf konzentriert.“ Auch auf die 200 m Rücken, auf denen er im April einen deutschen Rekord aufstellte, verzichtet er – weil er auch noch in der Staffel startet.
Märtens will Coup aus dem Jahr 2022 wiederholen
Den EM-Titel über 400 m Freistil gewann Märtens bereits 2022 in Rom, es war sein erster großer internationaler Erfolg. Mit einem Sieg in Paris könnte er alle Titel auf sich vereinigen: Dann wäre er neben Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler auch aktueller Europameister. „Das wäre auch eine schöne Geschichte“, sagte er und meinte mit Blick auf die EM: „Ich habe nichts zu verlieren, ich habe schon alles gewonnen, was man gewinnen kann, und kann eigentlich nur noch mehr gewinnen.“ Die Rückkehr in die Stadt, in der er Olympiagold gewann, ist natürlich etwas Besonderes: „Ich habe vor zwei Jahren für mich Geschichte geschrieben, ich würde es gerne wiederholen.“