Schwimm-EM: Weltrekordler Märtens visiert Gold-Hattrick an

SID 25.07.2026 • 11:41 Uhr Lukas Märtens legt seinen Plan für die EM in Paris offen. Der Weltrekordler will sich neben seiner Paradestrecke 400 Meter Freistil auf die 200 Meter konzentrieren.

Lukas Märtens hat über 400 m Freistil alles gewonnen, hält den Weltrekord und geht als Topfavorit in die Schwimm-EM in Paris (31. Juli bis 16. August). Doch auch auf anderen Strecken ist der Olympiasieger weltklasse, muss sich allerdings bremsen. „Ich würde am liebsten alles schwimmen“, sagte der 24-Jährige am Rande der Finals in Hannover, bei denen er die deutsche Lagenmeisterschaft über 100 und 200 m Freistil gewann.

Märtens setzt Fokus auf 200 Meter

„Aber dieses Jahr wird es ein bisschen entspannter für mich“, kündigte Märtens an, der sich in Paris neben seiner Paradestrecke auf die 200 m Freistil konzentrieren will. Auf die 800 m, auf denen er im vergangenen Jahr WM-Bronze gewann, will er verzichten. „Da sind wir so stark aufgestellt, da würden wir uns nur gegenseitig die Körner rauben“, sagte er mit Blick auf die starke nationale Konkurrenz mit dem Europarekordler Johannes Liebmann, dem Vizeweltmeister Sven Schwarz und dem Freiwasser-Olympiazweiten Oliver Klemet.

„Ich will nicht sagen, dass ich den anderen damit Leid erspare“, ergänzte er lachend: „Aber wir sind halt über 800 und 1500 m super aufgestellt, auf den 200 Metern aber noch nicht so. Deshalb habe ich mich dafür entschieden und mich darauf konzentriert.“ Auch auf die 200 m Rücken, auf denen er im April einen deutschen Rekord aufstellte, verzichtet er – weil er auch noch in der Staffel startet.

Märtens will Coup aus dem Jahr 2022 wiederholen