Schwimm-Legende Phelps: "Ich wollte nicht mehr leben"

Conrad Fröhlich 29.07.2026 • 12:26 Uhr Michael Phelps gewährt erneut tiefe Eindrücke in seine Depressionen. Die Schwimm-Legende berichtet von Ängsten, die ihn bis heute nicht loslassen.

Michael Phelps durchlebte nach seinem Rückzug 2012 eine dunkle Zeit und hat seine Depressionen samt Suizidversuchen nochmals detailliert beleuchtet.

„Ich wollte nicht mehr leben“ erzählte der Amerikaner, der bereits in der Vergangenheit über seine Depressionen gesprochen hat, in einer Dokumentation der französischen L’Équipe. Phelps hatte nach den Olympischen Spielen in London 2012 seinen Rücktritt angekündigt und war in eine schwere Depression gefallen.

„Ich hatte in dieser Nacht nur 30 Milligramm Schlaftabletten, und zum Glück hatte ich nicht mehr, denn ich hätte sie genommen. Das war das deutlichste Warnsignal“, erinnerte sich der Schwimmer.

Geholfen, die Krankheit zu erkennen und behandeln zu lassen, hat ihm sein damaliger Trainer und Mentor Bob Bowman: „Nach seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer hatte der Schwimmer die Möglichkeit, in eine Entzugsklinik zu gehen“, erinnert sich Bowman. „Er sagte: ‚Ich will da nicht hin.‘ Ich antwortete ihm: ‚Du musst da hin. Jede andere Entscheidung wäre falsch. Wenn du nicht hingehst, weiß ich nicht, was danach mit dir passieren kann…'“

Phelps‘ Kampf mit Depressionen und Ängsten

Auch wenn der Schwimmer seine Karriere nach seiner Entziehungskur wieder aufnehmen konnte, blieb seine psychische Gesundheit weiterhin Thema – selbst nachdem er seine Karriere bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio mit dem Gewinn von fünf Goldmedaillen beendete.

„Bevor ich hierherkam (Dreharbeiten der Dokumentation, Anm. d. Red.), hatte ich einen Termin beim Psychologen und gestern hatte ich einen weiteren. Das ist ein fortlaufender Prozess.“ Dieser Prozess werde ihn auch weiterhin begleiten. Damit rechnet die Schwimm-Legende fest: „Ich werde meine Depressionen und Ängste nie loswerden. Die Frage ist, wie ich damit umgehe.“