"Situation ist dramatisch! "Schwimm-Legende van Almsick schlägt Alarm

SID 28.07.2026 • 15:28 Uhr Franziska van Almsick schlägt Alarm. Grund sind die vielen Menschen, die im Juni ertrunken sind, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte.

99 Menschen sind laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Juni ertrunken, Grund genug für Franziska van Almsick, Alarm zu schlagen. „Die Situation in Deutschland ist inzwischen dramatisch“, sagte die frühere Weltklasse-Schwimmerin im Interview mit web.de und kritisierte: „Die Schwimmausbildung in Deutschland wird eher schlechter als besser.“

Van Almsick engagiert sich mit ihrer Stiftung für die Schwimmausbildung in Deutschland. Denn: Oft warteten „Familien teilweise zwei oder drei Jahre auf einen Schwimmkurs. Schulen schaffen vielerorts keinen vernünftigen Schwimmunterricht mehr. Jedes zweite Schwimmbad ist marode, muss saniert werden oder schließt ganz. Uns fehlen Schwimmbäder an allen Ecken und Enden“, sagte die frühere Weltmeisterin und Olympiazweite.

Van Almsick schlägt drei Maßnahmen vor

Diese Entwicklung, ergänzte van Almsick, mache sie „wirklich traurig“. Drei Maßnahmen schlägt die 48-Jährige vor, um gegenzusteuern: Der Schwimmunterricht müsse bundesweit verbindlich abgesichert und in den Bildungsplänen verankert werden. Die Kommunen müssten beim Erhalt ihrer Schwimmbäder besser unterstützt werden. „Und drittens würde ich eine große bundesweite Kampagne fürs Schwimmenlernen starten“, sagte van Almsick.