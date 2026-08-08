EM-Schock: Léon Marchand sagt Starts über 200/400 m Lagen ab

SID 08.08.2026 • 15:39 Uhr Der viermalige Olympiasieger von Paris wird auf den Lagenstrecken nach einer Verletzung nicht starten.

Schwimmstar Léon Marchand wird bei den Heim-Europameisterschaften in Paris nicht auf seinen Paradestrecken über 200 und 400 m Lagen an den Start gehen. Der Franzose sagte seine Teilnahme an beiden Wettbewerben wegen einer noch nicht vollständig ausgeheilten Adduktorenverletzung ab, wie der französische Verband am Samstag mitteilte. Die Entscheidung sei nach medizinischer Abwägung getroffen worden.

Marchand verzichtet auf Lagen-Starts

Die Wettkämpfe der Beckenschwimmer in der französischen Hauptstadt beginnen am Montag. Marchand bleibt vorerst für die Rennen über 200 m Schmetterling und 400 m Freistil gemeldet.

Die Entwicklung der Verletzung sei „günstig und die Heilung ist zum überwiegenden Teil abgeschlossen. Allerdings birgt der Start über 200 und 400 m Lagen ein nicht auszuschließendes Rückfallrisiko. Um den weiteren Verlauf des Wettkampfs zu schützen, wurde die Entscheidung getroffen, für diese Rennen nicht zu melden“, sagte Mannschaftsarzt Sébastien Le Garrec.

Verletzung bremst Marchand-Rekordjagd

Am 30. Juni zog sich Marchand (24) bei den Vorläufen über 200 Meter Brust im Rahmen der französischen Schwimmmeisterschaften die Verletzung zu und trat daraufhin vom weiteren Wettkampfgeschehen in Saint-Étienne zurück. Drei Wochen später erlitt er während einer Trainingseinheit in Marseille einen Rückschlag.