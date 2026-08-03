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EM-Silber in Freier Kür: Klara Bleyer glänzt in Paris

Deutsches EM-Silber mit Bestleistung

Die Synchronschwimmerin sicherte sich im vergangenen Jahr den Titel - nun ist es Silber.
Bleyer hatte sich 2025 den Titel gesichert
Bleyer hatte sich 2025 den Titel gesichert
© AFP/SID/FRANCOIS-XAVIER MARIT
SID
Die Synchronschwimmerin sicherte sich im vergangenen Jahr den Titel - nun ist es Silber.

Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat bei der EM in Paris in der Freien Kür erneut den Sprung auf das Podium geschafft.

Die 22-Jährige verpasste am Montag zwar die Titelverteidigung im Solo-Wettbewerb, sicherte sich mit persönlicher Bestleistung von 289,2463 Punkten aber Silber.

Bleyer beeindruckt erneut im Solo

Im vergangenen Jahr hatte sich Bleyer auf Madeira zur ersten deutschen Solo-Europameisterin gekrönt.

In Paris war die Bochumerin, die im Juni das Weltcupfinale gewonnen hatte, als Dritte des Vorkampfes in die Entscheidung gegangen. Dort steigerte sie sich noch einmal und musste sich nur der WM-Zweiten Wassilina Chandoschka aus Belarus (292,3887 Punkte) geschlagen geben. Bronze ging an die Weltmeisterin Iris Tio Casas aus Spanien (284,5550).

Bleyer geht in der französischen Hauptstadt am Dienstag (9.00 Uhr) noch im Solo-Wettbewerb in der Technischen Kür an den Start. In den beiden Duett-Entscheidungen hatte sie mit ihrer Partnerin Maria Denisov jeweils Platz sechs belegt.

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