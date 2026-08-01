Synchronschwimmen-EM: Deutsches Duett geht leer aus

SID 01.08.2026 • 18:03 Uhr Klara Bleyer und Maria Denisov verpassen eine Medaille. Am Tag zuvor hatten die Synchronschwimmerinnen in der Technischen Kür ebenfalls Platz sechs belegt.

Synchronschwimmerin Klara Bleyer muss bei der EM weiter auf eine Medaille warten.

Die 22 Jahre alte Bochumerin kam im Duett-Finale in der Freien Kür mit ihrer Partnerin Maria Denisov mit 274,7263 Punkten auf Rang sechs. Diesen hatten sie am Tag zuvor auch in der Technischen Kür belegt.

„Wir schwimmen noch nicht so lange zusammen. Wir können auf jeden Fall stolz darauf sein, dass wir es trotzdem so weit geschafft haben“, sagte Bleyer, die mit Denisov erst im Laufe der Saison ein festes Duett bildete.

EM: Gold geht nach Griechenland

Gold ging am Samstag im Centre Aquatique Olympique an die Schwestern Anna Maria und Eirini Marina Alexandri (316,3315 Punkte) aus Griechenland, die sich am Freitag auch in der Technischen Kür den Titel gesichert hatten.

Silber holten die Weltmeisterinnen Lilou Lluis Valette und Iris Tio Casas aus Spanien (315,6442) vor den Russinnen Maijia Doroschko und Alexandra Minaewa (310,4407), die unter neutraler Flagge an den Start gingen.

Bleyer hofft auf Solo-Medaille

Im vergangenen Jahr hatte Bleyer mit Amélie Blumenthal Haz in der Freien Kür mit Bronze die erste deutsche Duett-Medaille im Synchronschwimmen seit 42 Jahren gewonnen.