Synchronschwimmen-EM: Guisard/Wiehn verpassen Podest in Paris

SID 02.08.2026 • 16:48 Uhr Die beiden Synchronschwimmer Solene Guisard und Robin Wiehn holen 151,2650 Punkte in der Technischen Kür.

Die Synchronschwimmer Solene Guisard und Robin Wiehn haben bei der EM in Paris das Podest in der Technischen Kür erwartungsgemäß verpasst. Das Duett kam im Finale des Mixed-Wettbewerbs am Sonntag in Paris mit 151,2650 Punkten auf Rang sieben.

Bleyer jagt EM-Gold in Paris

Gold ging an Isabelle Thorpe und Ranjuo Tomblin aus Großbritannien (229,6783). Silber holten Filippo Pelati und Lucrezia Ruggiero aus Italien (229,0092) vor den Neutralen Athleten aus Russland Alina Rumianzewa und Zachar Trofimow (215,9201).