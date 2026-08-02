Synchronschwimmen-EM: Guisard/Wiehn verpassen Podest in Paris

Die Synchronschwimmer Solene Guisard und Robin Wiehn haben bei der EM in Paris das Podest in der Technischen Kür erwartungsgemäß verpasst. Das Duett kam im Finale des Mixed-Wettbewerbs am Sonntag in Paris mit 151,2650 Punkten auf Rang sieben.
EM: Mixed-Duett geht leer aus
Die beiden Synchronschwimmer Solene Guisard und Robin Wiehn holen 151,2650 Punkte in der Technischen Kür.
Guisard tritt mit Wiehn im Mixed-Duett an
© AFP/SID/JULIEN DE ROSA
Bleyer jagt EM-Gold in Paris
Gold ging an Isabelle Thorpe und Ranjuo Tomblin aus Großbritannien (229,6783). Silber holten Filippo Pelati und Lucrezia Ruggiero aus Italien (229,0092) vor den Neutralen Athleten aus Russland Alina Rumianzewa und Zachar Trofimow (215,9201).
Die deutschen Synchronschwimmer warten bei den europäischen Titelkämpfen in Paris noch auf eine Medaille. Die größten Hoffnungen ruhen dabei auf Klara Bleyer (Bochum), die am Montag (9.00 Uhr) als Titelverteidigerin in der Freien Kür antritt und einen Tag später auch in der Technischen Kür an den Start geht.