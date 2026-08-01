EM Paris: Klara Bleyer greift nach Solo-Gold im Synchronschwimmen

SID 01.08.2026 • 10:20 Uhr Klara Bleyer gewann im vergangenen Jahr Gold bei der Europameisterschaft.

Titelverteidigerin Klara Bleyer kann bei der EM in Paris weiter von einer Solo-Medaille im Synchronschwimmen träumen. Die 22-Jährige zog am Samstagmorgen in der Freien Kür mit 271,6687 Punkten als Dritte des Vorkampfs ins Finale ein. Dort geht es für die Bochumerin, die im vergangenen Jahr Gold gewonnen hatte, am Montag (9.00 Uhr) um die Medaillen.