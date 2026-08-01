EM Paris: Klara Bleyer greift nach Solo-Gold im Synchronschwimmen

Titelverteidigerin Klara Bleyer kann bei der EM in Paris weiter von einer Solo-Medaille im Synchronschwimmen träumen. Die 22-Jährige zog am Samstagmorgen in der Freien Kür mit 271,6687 Punkten als Dritte des Vorkampfs ins Finale ein. Dort geht es für die Bochumerin, die im vergangenen Jahr Gold gewonnen hatte, am Montag (9.00 Uhr) um die Medaillen.
EM: Titelverteidigerin im Solo-Finale
Klara Bleyer gewann im vergangenen Jahr Gold bei der Europameisterschaft.
Titelverteidigerin Klara Bleyer
© AFP/SID/FRANCOIS-XAVIER MARIT
Im Centre Aquatique Olympique lagen im Vorkampf die belarussische Vizeweltmeisterin Wassilina Chandoschka (287,3999) und die Spanierin Iris Tio Casas (276,4849) vor Bleyer, die am Nachmittag (16.50 Uhr) mit ihrer Partnerin Maria Denisov noch im Duett-Finale in der Freien Kür antritt. Am Tag zuvor hatten die beiden DSV-Athletinnen, die erst im Laufe der Saison ein festes Duo bildeten, in der Technischen Kür Rang sechs belegt.