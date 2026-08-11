Bestzeit pulverisiert! Zwei deutsche Medaillen

SPORT1 11.08.2026 • 20:11 Uhr Die Magdeburgerin Isabel Gose triumphierte in Paris schon in der Seine - nun überzeugt sie auch im Becken. Maya Werner schwimmt zu Bronze.

Isabel Gose hat ihren Erfolgslauf bei der Schwimm-EM in Paris im Becken fortgesetzt und ihre dritte Medaille gewonnen.

Die Magdeburgerin, die sich bereits in den Freiwasser-Wettbewerben zweimal Gold gesichert hatte, gewann im Centre Aquatique Olympique am Dienstagabend über die 800 m Freistil in 8:18,44 Minuten wie auch bei den Titelkämpfen 2022 Silber. Dahinter pulverisierte Goses Vereinskollegin Maya Werner ihre persönliche Bestzeit und holte in 8:22,55 Minuten Bronze.

Gose „happy“ mit Silber

„Ich bin super happy. Drittes Rennen, dritte Medaille. Ich glaube, das ist bisher eine gute Ausbeute“, sagte Gose am ZDF-Mikrofon. Wie bereits im Vorlauf musste sich die Vizeweltmeisterin von 2024 lediglich ihrer italienischen Konkurrentin Simona Quadarella (8:15,55) geschlagen geben.

„Als Simona angezogen hat, konnte ich nicht ganz dranbleiben. Es ist aber mit Abstand die beste Zeit in dieser Saison“, freute sich Gose nach ihrem Rennen.

Zufrieden war auch Werner, die ihre bisherige Bestmarke von 8:29,53 Minuten um sieben Sekunden verbesserte. In den vergangenen Jahren habe sie sich über die 800 m oft schwergetan, berichtete die 21-Jährige. Nun eine „so tolle Zeit“ zu schwimmen – „das macht mich eigentlich fast noch glücklicher.“

Bronze! Bestmarke um sieben Sekunden verbessert

Für Gose war bereits der Start in die europäischen Titelkämpfe nach Maß verlaufen. In der Seine hatte die 24-Jährige sich bereits sowohl im Knockout-Sprint, als auch mit der Staffel zur Europameisterin gekrönt.

Am Montag hatten Olympiasieger Lukas Märtens, Timo Sorgius, Jarno Bäschnitt und Cornelius Jahn mit der Freistil-Staffel über die 4×200 m in deutscher Rekordzeit (7:02,28 Minuten) Bronze gewonnen und die erste Medaille in Paris für die DSV-Beckenschwimmer geholt.

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