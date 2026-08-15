EM-Silber! Angelina Köhler jubelt – Champagner erst am Sonntag

SID 15.08.2026 • 06:18 Uhr Angelina Köhler ist nach ihrem EM-Silber ganz aus dem Häuschen. Feiern ist aber noch nicht angesagt.

Angelina Köhler war nach ihrem Erfolg bei der Schwimm-Europameisterschaft in Paris ganz beseelt – feiern kann die Ex-Weltmeisterin aber noch nicht.

„Also wenn es einem nach EM-Silber nicht toll geht, dann weiß ich auch nicht“, sagte die 25-Jährige am Freitagabend freudestrahlend nach ihrem starken Rennen über 100 m Schmetterling: „Am liebsten würde ich mit einem Champagner anstoßen – aber das geht eigentlich erst am Sonntag.“

Köhler fokussiert auf Staffel

Denn Köhler ist bei den Titelkämpfen in der französischen Hauptstadt am letzten Wettkampftag noch in der 4×100 m Lagenstaffel gefordert. Die Partyplanungen nach ihrem ersten EM-Edelmetall auf der Langbahn hielten sich deshalb in Grenzen.

„Ich werde mir etwas Gutes zu essen holen und morgen einen schönen Tag mit meiner Familie verbringen“, erklärte die Berlinerin. Abends werde sie dann „ein bisschen locker schwimmen und Sonntag wieder fit sein für die Staffel“.

Nur Vanotterdijk ist schneller

In Topform präsentierte sich Köhler im Einzel auf ihrer Paradestrecke, auf der sie sich 2024 überraschend zur Weltmeisterin gekrönt hatte. Seitdem schaffte sie es bei keinem Großereignis mehr aufs Podest – bis jetzt: In 56,39 Sekunden schwamm Köhler hinter der belgischen Titelverteidigerin Roos Vanotterdijk zu einer Medaille.

Ausgerechnet in der Stadt, in der sie bei den Olympischen Spielen 2024 den bitteren vierten Platz hinter Zhang Yufei belegt hatte. Nach ihrer Doping-Kritik an der Chinesin hatte Köhler unter Beleidigungen und Bedrohungen durch Internet-Bots gelitten.