Sensation in Paris: Liebmann schwimmt zu EM-Gold & 800m-Rekord

SID 13.08.2026 • 05:33 Uhr Der 19-Jährige krönt sich bei der Schwimm-EM in Paris zum ersten deutschen Europameister über 800 m Freistil.

Nach seinem Rennen für die Geschichtsbücher war Johannes Liebmann einfach nur „mega glücklich“ – auf seiner ersten Goldmedaille bei der Schwimm-EM in Paris inklusive Europarekord will sich der Senkrechtstarter aber nicht ausruhen. Das „Hauptziel“, sei auf jeden Fall besser zu werden, erklärte der 19-Jährige kurz nach seinem sensationellen Triumph: „Ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial.“

Erster deutscher Europameister über 800 m

Zu was er bereits jetzt im Stande ist, bewies der Magdeburger am Mittwochabend eindrucksvoll. Im Centre Aquatique Olympique krönte er sich in 7:37,59 Minuten zum ersten deutschen Europameister über die 800 m Freistil und verbesserte dabei seine eigene europäische Bestmarke, die er erst im April aufgestellt hatte, um 35 Hundertstel.

Auch Vizeweltmeister Sven Schwarz, der sich Silber sicherte, musste seinen deutschen Teamkollegen ziehen lassen. Er sehe bei sich selbst aber „immer noch viele Fehler“, erklärte Liebmann auf die Frage nach seinen nächsten Zielen, er sei „relativ selbstkritisch“.